Британія хоче заборонити в’їзд судимим громадянам ЄС - ЗМІ

Громадянам держав Євросоюзу, які мають судимість, з 1 січня 2021 року можуть заборонити в'їзд до Великої Британії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Як зазначається, щойно 1 січня 2021 року закінчиться перехідний період після Brexit, іноземцям засудженим до ув'язнення терміном від одного року, буде заборонено в'їзд до Сполученого Королівства. Особам з м'якішими вироками також можуть заборонити в'їзд - залежно від конкретної справи.

Ці пропозиції будуть незабаром оприлюднені міністром внутрішніх справ Пріті Пател, пише видання.

"Занадто довго правила ЄС змушували нас допускати на наші вулиці небезпечних іноземних злочинців, які зловживають нашими цінностями та загрожують нашому способу життя. Велика Британія стане безпечнішою завдяки суворішому та чеснішому прикордонному контролю, де до іноземних злочинців, незалежно від громадянства, застосовуватимуться однакові норми", - пояснила Пател.

Як повідомлялося, Велика Британія вийшла зі складу ЄС у ніч проти 1 лютого 2020 року. 1 січня 2021 року завершиться перехідний етап, передбачений угодою про Brexit: Британія залишить після майже п'яти десятиліть перебування внутрішній ринок та митний союз ЄС.