COVID-19 у Штатах: рекордний добовий приріст і вже понад 9 мільйонів випадків

Кількість випадків інфікування коронавірусом у Сполучених Штатах Америки перевищила дев'ять мільйонів.

Про це свідчать дані Університету медицини імені Джонса Гопкінса, передає Укрінформ.

За останніми даним, у США підтверджено 9 015 262 випадки зараження коронавірусом. Як зазначається 229,3 тис. хворих померли, близько 3 млн 554 тис. пацієнтів одужали.

За останню добу в Сполучених Штатах зафіксовано найбільший від початку епідемії добовий приріст – 88,5 тис. випадків. Це відповідає останній тенденції сплеску хвороби, зареєстрованому в глобальному масштабі.

Як повідомляв Укрінформ, впродовж останньої доби, за даними ВООЗ, у світі зафіксовано рекордні 505 756 нових випадків COVID-19. Причому, найбільше випадків виявлено в США, Індії та Франції.