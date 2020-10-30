Вперше від початку пандемії: у світі за добу - понад пів мільйона випадків COVID-19

Протягом останньої доби у світі зафіксували рекордні 505 756 нових випадків COVID-19, найбільше - у США, Індії та Франції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Протягом доби у США було зафіксовано 80 384 нові випадки, в Індії – 48 648, у Франції – 47 637.

Лідером за кількістю інфікованих від початку пандемії залишаються США - 8 763 682. У першій п'ятірці також Індія (8 088 851 випадок), Бразилія (5 468 270), РФ (1 599 976) та Франція (1 250 705).

Загалом у світі, згідно з даними ВООЗ, зафіксовано 44 888 869 випадків COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 жовтня лабораторно підтверджено 378 729 випадків COVID-19, з них за добу – 8 312.