На найбільшому авіаносці США вводять карантин через COVID-19

Після виявлення заражених коронавірусом моряків на американському авіаносці USS Gerald R. Ford командування корабля ввело карантинні обмеження, що може вплинути на боєздатність.

Як повідомляє Stars and Strips, факт зараження підтвердила речник військово-морської авіації США в Атлантиці Дженніфер Крегг, передає Укрінформ.

"Серед застережних заходів, що вживаються для приблизно 2700 членів екіпажу, які зараз перебувають на борту авіаносця, введені фізичне дистанціювання, обмеження групових зібрань, (носіння – ред.) засобів індивідуального захисту та інтенсивне прибирання", - зауважила Крегг.

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За її словами, коронавірус виявили у "невеликої кількості" моряків на борту авіаносця, які були поміщені на ізоляцію. Як підкреслила речник, командування USS Gerald R. Ford "дуже серйозно ставиться до безпеки екіпажу, вживає всіх заходів обережності та дотримується всіх встановлених протоколів, щоб захистити членів екіпажу".

Як повідомляв Укрінформ, цієї весни ВМС США пережили серйозний спалах COVID-19 на авіаносці USS Theodore Roosevelt. Там були інфіковані понад 1200 членів екіпажу, одна людина померла. Корабель кілька тижнів стояв у порту на Гуамі в Тихому океані.

Авіаносець USS Gerald R. Ford є головним кораблем однойменного типу ВМС США, що має замінити авіаносці класу "Німіц" та "Ентерпрайз". Він був офіційно введений на озброєння в липні 2017 року, термін служби нового авіаносця становить 50 років. На відміну від інших американських авіаносців, USS Gerald R. Ford проєктувався як один із найбільших кораблів з можливістю забезпечення посадки бойових безпілотників. Порт базування авіаносця розташований у Норфолку, штат Вірджинія.

Фото: U.S. NAVY