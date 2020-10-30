США передали українським лікарням обладнання для COVID-пацієнтів

Українські лікарні почали отримувати придбані на кошти уряду США переносні аналізатори газів крові, необхідні для лікування хворих на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у посольстві США в Україні.

Загалом це обладнання, потрібне для діагностики можливих респіраторних ускладнень в інфікованих коронавірусом пацієнтів, які перебувають на штучній вентиляції легень, отримають 18 медичних закладів у 13 областях країни, уточнили в дипвідомстві.

«Пандемія COVID-19 поставила українські лікарні у скрутне становище, оскільки вони не мають вдосталь спеціалізованого обладнання для забезпечення пацієнтів киснем. Але USAID (Агентство США з міжнародного розвитку – ред.) налаштоване надати допомогу Україні й іншим країнам світу, аби пом’якшити наслідки пандемії. Постачання цих приладів – це лише один з елементів значно масштабніших заходів USAID в Україні, мета яких – забезпечити українських медиків тим обладнанням, якого вони потребують», - зазначив директор Місії USAID в Україні Джим Хоуп.

Зазначається, що переносні аналізатори газів крові та кількість реактивів, достатніх для проведення перших 17 тис. тестів, отримають лікарні 13 областей - Закарпатської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Сумської, Рівненської, Запорізької, Чернігівської, Одеської та Волинської.

Завдяки цьому обладнанню спеціалісти зможуть швидко й точно оцінити вірогідність розвитку загрозливих респіраторних ускладнень у пацієнтів, інфікованих коронавірусом. Воно також дозволить лікарям проводити повний діапазон нагально потрібних тестів у тих хворих, які перебувають у критичному стані.

Обладнання може використовуватися будь-де – біля ліжка пацієнта, в операційній або у каретах швидкої допомоги. Проведення обстежень є нескладним та не потребує спеціалізованої підготовки. Аналізатори також можуть застосовуватися для оцінки стану пацієнтів з інфарктом, інсультом чи запаленням легень, онкохворих і тих, хто перебуває у реанімації.

Як відзначили в посольстві, починаючи з березня 2020 року, USAID надало Україні додаткову підтримку на суму 19 млн дол. для пом’якшення наслідків пандемії, а загалом на сьогодні уряд США виділив 41 млн дол. для надання допомоги Україні у заходах із протидії COVID-19. На додачу до підтримки сектору охорони здоров’я уряд США також надає гуманітарну допомогу та здійснює заходи, які забезпечують отримання українцями основних послуг за умов соціальної дистанції – що зокрема включає допомогу в автоматизації процедур і надання послуг центральними та місцевими органами влади.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 жовтня лабораторно підтверджено 378 729 випадків коронавірусної хвороби, із них 7 041 летальний. За добу зафіксовано 8 312 нових випадків.

Фото: ua.usembassy.gov