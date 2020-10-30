МОЗ назвало регіони, де найбільше випадків коронавірусу за добу

За минулу добу, 29 жовтня, найбільшу кількість випадків COVID-19 зафіксовано у місті Київ, Харківській та Хмельницькій областях.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у місті Київ - 741, Харківській - 659, Хмельницькій - 521, Одеській – 493 та Донецькій – 466 областях", - сказав Степанов.

Він зазначив, що захворюваність зростає кожного дня, такий сплеск спостерігається в усіх європейських країнах.

За словами міністра, за минулу добу захворіли 315 дітей та 396 медпрацівників. Госпіталізовано 1 140 людей. За минулу добу в Україні зафіксовано 173 летальних випадки, одужали 3 394 особи.

Степанов додав, що за попередню добу загалом було здійснено 78 489 тестувань. З них методом ПЛР - 47 842, а методом ІФА - 30 647 досліджень.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 жовтня лабораторно підтверджено 378 729 випадків COVID-19, з них за добу – 8 312.