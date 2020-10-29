Вперше за довгий час: на Закарпатті за добу від COVID-19 одужали більше людей, ніж захворіли

На Закарпатті вперше за довгий час за добу від коронавірусу одужало більше людей, ніж захворіло.

Видужали 274 особи, захворіли — 271, повідомляє Укрінформ з посиланням на Закарпатський обласний центр громадського здоров'я.

“На Закарпатті за минулу добу коронавірус підтвердили ще у 271 жителя області. Разом із тим, за минулу добу одужали 274 жителі області”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією центру громадського здоров'я, загалом в області з початку пандемії захворіли 13 842 людей. За останню добу на Закарпатті померли п'ятеро хворих із діагнозом COVID-19.

Як раніше повідомлялося, в області зайнято 50% ковідних ліжок у 16 лікарнях, які приймають хворих на коронавірус. Забезпеченість киснем ліжок становить також близько 50%. Один район області входить до червоної карантинної зони - Перечинський.

В Україні станом на 29 жовтня лабораторно підтверджено 370 417 випадків COVID-19, з них за добу – 7 342.