На Закарпатті зайняті половина COVID-ліжок, Ужгород наближається до «червоної» зони

На Закарпатті на даний момент виділено 1270 ліжок для хворих на COVID-19, із них 50% уже зайняті.

Як передає Укрінформ, про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Олег Коцюба.

“На Закарпатті на даний момент виділено 1270 ліжок для ковідних хворих. Із них 50% уже зайняті хворими,” - повідомив він.

Зі слів Коцюби, заповненість ліжок передбачає кисневе супроводження. Наразі в медзакладах області його вистачає, і відповідно до рішення Кабінету Міністрів додатково для Закарпатської області було виділено 29 276 000 грн. які вже розподілені по тих 16 закладах охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на COVID-19.

Коцюба зазначив, що на даний момент забезпеченість киснем тих ліжок, які виділені для хворих на коронавірус, становить 50%. Проте, з його слів, тих коштів, які було виділено урядом, достатньо для досягнення 80%-го рівня, як це передбачено розпорядженням КМУ.

За його словами, чотири адміністративно-територіальні одиниці на Закарпатті наближаються до червоної зони: міста Ужгород, Берегово, Ужгородський та Великоберезнянський райони.

“Наразі ситуація з поширенням коронавірусної хвороби є досить напруженою. Протягом останнього тижня ми спостерігаємо поступове збільшення кількості хворих. Відповідно до наших даних, на жаль, ще декілька адміністративно-територіальних одиниць на Закарпатті наближаються до червоної зони: місто Ужгород, Берегово, Ужгородський та Великоберезнянський райони.” - сказав Коцюба.

Наразі Перечинський район на Закарпатті входить до червоної карантинної зони. У місті не працює громадський транспорт, освітні заклади, ТРЦ, заклади харчування працюють на виніс.

Як повідомлялося, станом на 28 жовтня на Закарпатті додалося 225 хворих на ковід. Область другий день поспіль б’є антирекорд із захворюваності на коронавірус: стільки хворих тут не фіксували із початку пандемії.

В Україні станом на ранок 28 жовтня зареєстровано 363 075 випадків зараження коронавірусом, минулої доби - 7 474. Упродовж доби зафіксовано 165 нових летальних випадків. Одужали – 3 306 осіб.