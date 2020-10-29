В Україні за добу - 7 342 випадки коронавірусу
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Укрінформ
В Україні станом на 29 жовтня лабораторно підтверджено 370 417 випадків COVID-19, з них за добу – 7 342.
Як передає Укрінформ, такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Протягом доби зафіксовано 113 нових летальних випадків. Одужали – 2 990 осіб.
Загалом в Україні зареєстровано 6 868 смертей від COVID-19. Одужали – 151 632 пацієнти. Хворіють нині - 211 917 осіб.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Києві - 577, в Харківській області - 575, Хмельницькій - 478, Одеській – 416 та Львівській – 405.
Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 7 474 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.