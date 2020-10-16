Американські військові можуть отримати гіперзвукову зброю до 2023 року

У Пентагоні розраховують оснастити сухопутні сили США гіперзвуковою зброєю до 2023 року.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр оборони США Марк Еспер, повідомляється на сайті Пентагону.

«У березні армія і флот США досягли важливої ​​мети - провели успішні випробування гіперзвукового блока Glide Body. Ми забезпечимо сухопутні війська цією технологією до 2023 року», - сказав він.

Міністр також заявив про збільшення протягом наступних п'яти років капіталовкладень у гіперзвукові системи для прискорення випробувань.

За словами Есера, гіперзвукова зброя стоїть на початку списку з шести пріоритетів створення перспективних озброєнь і військової техніки.