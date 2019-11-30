В РФ заявили, що випробували гіперзвукову ракету в Арктиці

Російські ЗМІ повідомляють, що винищувач МіГ-31К у середині листопада вперше вистрілив гіперзвуковою ракетою "Кинжал" в Арктиці по полігону Пембой.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на два джерела в оборонно-промисловому комплексі.

"Випробування пройшли в середині листопада. Пуск ракети було виконано по наземній цілі, що знаходилася на полігоні Пембой, з літака-носія МіГ-31К, що злетів з аеродрому Оленєгорськ", - сказав один зі співрозмовників агентства.

Інше джерело підтвердило факт проведення випробувань "Кинжала", зазначивши, що "швидкість ракети досягла 10 Махів".

У Повітряно-космічних силах Росії не стали коментувати надану джерелами інформацію.

Як повідомляється, "Кинжал" - новий російський авіакомплекс, до складу якого входить літак-носій МіГ-31К і гіперзвукова ракета. За даними російських ЗМІ, ракета "Кинжал" є авіаційним варіантом ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".

Вперше про комплекс "Кинжал" повідомив президент РФ Володимир Путін у посланні Федеральним зборам у березні 2018 року. Тоді були показані відеоматеріали випробування гіперзвукових ракет з його складу.

Як повідомлялося, нова російська ракета з ядерним двигуном, яку Путін у березні 2018-го представив як таку, що має "необмежену дальність польоту", змогла пролетіти всього 35 км.

фото: ТАСС