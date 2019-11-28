КНДР запустила дві ракети, що пролетіли майже 400 кілометрів — ЗМІ

Північна Корея 28 листопада запустила дві ракети малої дальності у морі біля східного узбережжя країни.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на військовослужбовця Південної Кореї.

“Північна Корея випустила два снаряди з, як вважається, багатозарядної пускової установки в четвер”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, ракети були запущені з прибережного міста Йонпо близько п'ятої години вечора за місцевим часом. Ракети пролетіли до 380 км, досягнувши висоти 97 км.

Південнокорейські збройні сили висловлюють “глибокий жаль” і закликають Пхеньян припинити ескалацію напруженості.

Поки що невідомо, чи був присутній на запуску лідер КНДР Кім Чен Ин.

Випробування також збіглося зі святкуванням Дня подяки в США і сталося за день до другої річниці запуску північнокорейської міжконтинентальної балістичної ракети, здатної досягти континентальної території США.

Як повідомлялося раніше, 31 жовтня дві великі ракети були запущені КНДР у бік Японського моря.