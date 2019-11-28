У Сеулі заявляють, що Пхеньян цьогоріч запустив вже 13 ракет

Північна Корея запустила щонайменше одну ракету у четвер, 28 листопада.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

“Північна Корея запустила щонайменше один невстановлений снаряд у четвер”, - йдеться у повідомленні.

Наразі немає інформації ані про загальну кількість запущених ракет, ані про місце запуску.

Зазначається, що це вже 13-та ракета в цьому році, яку запустили в Північній Кореї. Зокрема, 31 жовтня дві великі ракети були запущені КНДР у бік Японського моря.