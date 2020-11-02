Меркель закликає скоротити контакти до абсолютного мінімуму

Єдиним доступним наразі способом призупинити розповсюдження COVID-19 є скорочення до абсолютного мінімуму людських контактів.

Про це сказала канцлер ФРН Ангела Меркель на спеціальному брифінгу для журналістів у Берліні 2 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На 4 тижні нам доведеться відмовитися від усього, що робить життя приємним. Якщо ми витримаємо, ми зможемо перервати другу хвилю. Якщо вдасться загальмувати розповсюдження інфекції, ми створимо умови для того, щоб мати стерпний грудень», - сказала Меркель.

Вона додала, що з початком грудня теж не варто розраховувати на життя, яке було до пандемії, попереду важкі місяці.

Меркель підкреслила, що розуміє, що обмеження є важкими, «але зараз не час обирати варіанти», адже є прямий зв’язок між кількістю інфікувань і кількістю контактів, а в 75% випадків німецькі інфекціоністи не можуть прослідкувати, де саме відбулося зараження. Отже завдання – скоротити контакти, де тільки можливо: жодних святкувань, зустрічатися можна членам лише 2 сімей (2 домогосподарств), загалом не більше 10 людей. Так можна буде, серед іншого, відслідковувати ланцюжки передачі інфекції та переривати їх.

Жорсткі заходи канцлер мотивувала конкретними даними: кількість нових інфікувань у країні потроїлась за останні 3 тижні, а з початку жовтня збільшилася в 5 разів; кількість зайнятих ліжок інтенсивної терапії у лікарнях зросла з 1300 22 жовтня до 2061 1 листопада. «Ми не можемо допустити, щоб швидке розповсюдження хвороби поставило на межу нашу систему охорони здоров’я», - підкреслила глава уряду і додала, що до 30% населення Німеччині у групі ризику.

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За інформацією Інституту Роберта Коха, в Німеччині з початку пандемії підтверджено 545 027 випадків інфікування, з них за останню добу 12 097. Померло за весь час 10 530 людей.