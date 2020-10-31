Німеччина під час локдауну увіллє в бізнес ще €10 мільярдів

Для підтримки бізнесу під час локдауну в листопаді німецький уряд планує спрямувати 10 млрд євро.

Це підтвердила у своєму суботньому подкасті канцлер ФРН Ангела Меркель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми не залишимо без допомоги компанії та підприємства, які потрапили в труднощі внаслідок нинішньої кризи не з власної вини. Ми хочемо допомогти швидко і небюрократично», - пообіцяла глава уряду.

За результати наради між федеральним і земельними урядами 28 жовтня було прийнято рішення про надання чергової фінансова допомоги в обсязі до 10 млрд євро.

«Це виходить далеко за рамки вже існуючих програм підтримки, а також включає сфери культури», - зауважила Меркель. Вона також нагадала про успішні результати попередніх програм, які забезпечили численні робочі місця після весняного локдауну.

Наступної середи канцлер проконсультується з провідними асоціаціями роботодавців та промисловості щодо того, як можна додатково пом'якшити наслідки кризи.

Меркель запевнила, що федеральний уряд і надалі робитиме все необхідне, щоб зменшити тягар пандемії на економіку, а отже, і на робочі місця.

Міністри фінансів і економіки Олаф Щольц і Петер Альтмаєр у спільній заяві пояснили, що надзвичайна, «не бачена раніше» економічна допомога може бути профінансована за рахунок наявних коштів, призначених на програми допомоги у рамках боротьби з коронавірусом. Право на подання заявок мають компанії, підприємства, самозайняті особи, асоціації та установи, яким заборонено вести бізнес на час обмежень. Економічна допомога виплачується одноразово. Сума відшкодування становить 75 відсотків обороту в листопаді 2019 року для компаній, що мають до 50 працівників. Для компаній, заснованих після листопада 2019 року, при розрахунку обсягу допомоги будуть враховуватися обсяги продажів у жовтні 2020 року. Самозайняті особи мають право використовувати середні продажі за минулий рік у 2019 році як еталонну основу.

У той же час зацікавленим малим компаніям надається додаткова допомога за допомогою кредитних програм від банку KfW. Він повинен бути допомагати самозайнятим людям та компаніям, що мають до 10 працівників. Компанії можуть подати заявку на отримання швидких позик KfW на суму до 300 тис. євро через власні банки, залежно від доходів, досягнутих у 2019 році.

Федеральний уряд бере на себе весь ризик і звільняє німецькі банки від відповідальності.

У Німеччині 30 жовтня було зафіксовано рекорд нових інфікувань COVID-19 з початку пандемії – 19 059. З понеділка, 2 листопада, і до кінця місяця у Німеччині починає функціонувати частковий локдаун, який не торкнеться роботи промисловості, основних магазинів і навчання у школах та дитячих садках.