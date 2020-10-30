Україні потрібно максимально уникати повного локдауну - Степанов

Україні потрібно максимально уникати жорсткого карантину (локдауну) через коронавірус.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Виходячи з різних чинників, зокрема і з економічних, ми повинні максимально уникати повного локдауну. Ми робимо відповідні обмеження, в тому числі і для бізнесу, але не закриваємо бізнес. Ми говоримо, що треба працювати у певних рамках. І тут дуже важливе дотримання встановлених правил. Це стосується кожного громадянина", - зазначив Степанов.

Він нагадав, що Франція пішла на черговий локдаун, повністю закривши магазини та ресторани, будь-які інші заклади.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 жовтня лабораторно підтверджено 378 729 випадків COVID-19, з них за добу – 8 312.

Станом на ранок 30 жовтня в світі зареєстрували 45 347 550 випадків коронавірусу.