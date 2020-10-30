У світі було зафіксували понад 45 мільйонів випадків COVID-19

Станом на ранок 30 жовтня в світі зареєстрували 45 347 550 випадків коронавірусу.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, 1 186 388 осіб не вижило, 32 995 820 одужало.

За нову добу виявлено 34 140 випадків, зафіксовано 650 нових летальних випадків. Найбільше нових випадків у Бельгії (23 921) та Мексиці (5 948).

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США продовжують лідирувати за кількістю хворих, там з початку пандемії зареєстровано 9 212 767 випадків, з них 234 177 летальних. На другому місці Індія, де кількість випадків коронавірусу перевищила 8 млн (8 088 851). На третьому - Бразилія з 5 496 402 випадками.

Фото: ANSA