Ізраїль продовжить надзвичайний стан до нового року

Режим надзвичайного стану в Ізраїлі продовжать до 3 січня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє JNS.

Зокрема, уряд країни ухвалив рішення продовжити дію надзвичайного стану, введеного через пандемію COVID-19, на 60 днів, з 5 листопада 2020 року до 3 січня 2021 року.

Рішення набуде чинності після затвердження законодавчим Комітетом Кнесету (національного парламенту — ред.).

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Як повідомлялося, 18 вересня Ізраїль запровадив другий загальнонаціональний карантин, оскільки в країні спостерігалося зростання кількості хворих на коронавірус. Закривалися школи, ресторани та готелі, а також інші підприємства. Запровадження карантинних обмежень сприяло зменшенню кількості заражень з 9 тисяч нових випадків на день до приблизно 2 тисяч. Наразі в країні зафіксовано 300 201 випадок коронавірусу.

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок 29 жовтня зареєстрували 44 775 984 випадки коронавірусної інфекції. Зокрема, з початку пандемії від хвороби померло 1 179 239 осіб, одужав 32 728 561 пацієнт.

Фото: Avshalom Sassoni/Flash90