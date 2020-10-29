У світі виявили вже понад 44,7 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 29 жовтня зареєстрували 44 775 984 випадки коронавірусної інфекції.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, з початку пандемії від хвороби померло 1 179 239 осіб, одужав 32 728 561 пацієнт.

У США найбільша кількість випадків вірусу у світі - їхня кількість перевищила 9 мільйонів і становить 9 121 800. Індія залишається на другому місці в антирейтингу захворюваності на COVID-19 з 8 040 203 випадками, а Бразилія, де 5 469 755 випадків, на третьому.

У багатьох країнах світу епідеміологічна ситуація наразі суттєво погіршується та знову вводяться жорсткі обмеження.