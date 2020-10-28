Єврокомісія хоче погодити єдині стратегії тестування та майбутньої вакцинації проти COVID-19

Лідери ЄС мають погодити єдину європейську стратегію щодо тестування та майбутньої вакцинації проти COVID-19.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми рекомендували ефективну та скоординовану систему тесту... Швидкий тест на антитіла вже з’являється на ринку, і це може відіграти важливу роль у боротьбі з інфекцією. Ми будемо пропонувати підхід у межах усього ЄС щодо ухвалення та використання тестувальних систем, тому що лише тоді можливо досягти взаємного визнання тестів та їх результатів», - зауважила європейський керівник.

Вона повідомила, що Єврокомісія мобілізує 100 мільйонів євро для закупівлі швидких тестів і їх подальшого розподілу у країни-члени.

Також Єврокомісія запропонувала продовжити на наступні шість місяців виключення із стягування ПДВ під час закупівлі вакцин та наборів для тестування.

«Відповідно до Стратегії ЄС щодо вакцинації від 15 жовтня ми закликали країни-члени підготувати вже зараз національні плани вакцинації, щоб скоординувати їх на загальноєвропейському рівні. Нам необхідно бути готовими до прибуття перших вакцин та створити умови для їх ефективного використання, підготувати необхідну інфраструктуру... Ще одне питання - які групи населення мають пройти через вакцинацію в першу чергу», - сказала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що Євросоюз продовжуватиме зусилля в рамках ініціативи «Команда Європи», метою якої є забезпечення універсального та справедливого доступу до вакцин проти COVID-19 для всіх країн світу.

За її словами, 29 жовтня глави держав та урядів проведуть віртуальну зустріч з метою досягнення кращої координації у боротьбі з коронавірусом. Під час зустрічі вона представить на розгляд європейських лідерів пропозиції щодо покращення інформаційного обміну між країнами-членами та ECDC (Європейський центр з профілактики та контролю захворювань). Це допоможе оцінити наявні медичні спроможності країн ЄС та запровадити транскордонну систему надання допомоги людям, які захворіли на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 28 жовтня зареєстрували 44 251 983 випадки коронавірусної інфекції. З початку пандемії від хвороби загинули 1 171 476 осіб, одужали 32 446 970 пацієнтів.