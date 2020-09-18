Ізраїль ізолюється на три тижні: відсьогодні - жорсткий карантин

В Ізраїлі відсьогодні розпочинається другий загальнонаціональний карантин через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Jerusalem Post.

Уряд і парламент Ізраїлю схвалили введення тритижневої загальнонаціональної ізоляції для стримування поширення COVID-19, яка розпочинається з 14:00 в п’ятницю. Очікується, що локдаун в країні триватиме до 9 жовтня.

На цей період припаде юдейське свято нового року Рош га-Шана, яке цього року святкують 18-20 вересня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у телезверненні до нації в четвер заявив, що одним із критеріїв введення нових обмежень став "червоний прапор" від системи охорони здоров'я, який "підняли" минулого тижня. Це пов’язано з істотним збільшенням нових випадків зараження, а також зростанням кількості важкохворих пацієнтів.

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За словами Нетаньягу, напередодні він провів переговори з міністром охорони здоров'я Йоелем Едельштейном, уповноваженим з питань коронавірусу професором Ронні Гамзу та іншими експертами з приводу того, чи зобов'язує поточна ситуація посилити обмеження в країні. В результаті цього вирішено ввести загальнонаціональний локдаун.

Згідно з рішенням влади країни, жителям не можна буде відходити від будинків більше ніж на 500 метрів. Ресторани, готелі, тренажерні зали та басейни будуть закриті. Водночас ізраїльський аеропорт Бен-Гуріон працюватиме.

Як зазначається, 7 тисяч поліцейських та тисяча військових допоможуть забезпечити дотримання обмежень. На в'їздах у міста встановлять до 40 блокпостів.

Це вже другий локдаун в Ізраїлі. Минулого разу загальнонаціональний карантин ввели під час першої хвилі пандемії коронавірусу.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 18 вересня в Ізраїлі зафіксовано 176,9 тис. випадків COVID-19, з яких – 1 169 летальних, ще 129 394 людини одужали.

Загалом число інфікованих коронавірусом у світі становить 30 351 589 осіб, з них 950 555 загинули і 22 041 314 одужали.

Фото: haaretz.com