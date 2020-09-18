Київ та 19 областей не готові до послаблення карантину

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Укрінформ.

Станом на 18 вересня місто Київ та 19 областей України не готові до пом'якшення протиепідмечних заходів, враховуючи перевищення індикаторних показників.

Так в Києві захворюваність на COVID-19 за 14 днів склала 143,8 на 100 тис. осіб, завантаженість ліжок в лікарнях першої хвилі станом на 17 вересня в столиці становить 46,1% за останні 5 днів.

Також не готові до пом'якшення карантинних заходів Вінницька (54,9 на 100 тис. населення), Волинська (93,8), Житомирська (101,7). Закарпатська 91,2), Запорізька (58,3), Івано-Франківська (160,1), Київська (81,9), Луганська (46,6), Львівська (102), Миколаївська (78,3), Одеська (121,6), Рівненська(120), Сумська (106), Тернопільська (373), Харківська (149,2), Хмельницька (119,2), Черкаська (95,6), Чернівецька (223,1), Чернігівська (99,7).

“Жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні виявили 3 228 випадків зараження коронавірусом. Загалом в Україні від початку пандемії коронавірус був підтверджений у 169 472 осіб.