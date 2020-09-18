В Україні за добу зареєстрували 3 228 випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 17 вересня, виявили 3 228 випадків зараження коронавірусом.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, передає Укрінформ.

Згідно з цими даними, загалом в Україні від початку пандемії коронавірус підтверджений у 169 472 осіб.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, за добу померли 68 осіб, загалом у країні на сьогодні зафіксовано 3 468 летальних випадків.

Водночас одужали за добу 1 573 хворих на COVID-19, загалом від коронавірусу вилікувалися 75 486 осіб.

Найбільше хворих за добу виявлено у Харківській (349), Одеській (322), Тернопільській (311) областях та м. Києві (291)

За попередню добу загалом було здійснено 57 084 тестування, з них 31 092 дослідження методом ПЛР, та 25 092 методом ІФА.

За даними МОЗ, також за попередню добу, було госпіталізовано 446 осіб, зафіксовано 68 летальних випадків, COVID-19 підтверджено у 333 дітей та у 162 медичних працівників.

Як повідомляв Укрінформ, за добу 16 вересня в Україні зафіксували 3 584 випадки зараження коронавірусом. Від ускладнень померли 60 людей. Одужали 1 589 хворих.