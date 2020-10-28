Франція посилює карантин: COVID-ситуація перевершує найгірші прогнози

Франція повертається до жорсткіших обмежувальних заходів через ескалацію епідемії коронавірусу.

Про це 28 жовтня оголосив президент Франції Еммануель у своєму п’ятому за період епідемії зверненні до нації, передає кореспондент Укрінформу.

«Я вирішив відновити з п’ятниці карантин, щоб зупинити вірус. Це стосується усіх регіонів», - заявив Макрон.

Він повідомив, що нові обмежувальні заходи діятимуть щонайменше до 1 грудня.

Президент Франції відзначив, що упродовж другої хвилі епідемії вірус поширюється територією країни навіть швидше, ніж передбачалося найгіршими прогнозами.

Про конкретні заходи щодо відновленого карантину уряд повідомить у четвер, 29 жовтня.

Водночас, Макрон запевнив, що шкільні навчальні заклади не закриватимуться, але в університетах навчання буде дистанційним. Також продовжать працювати публічні установи та інші заклади, діяльність яких важлива для економіки.

«Економіка не повинна обвалитися», - підкреслив президент Франції.

Як повідомлялося, цього тижня у Франції зафіксовано найбільшу з початку пандемії кількість нових інфікувань за добу – більше 52 тис. Загалом у країні з березня на COVID-19 захворіло більше 1,2 млн людей; сталося майже 36 тис. летальних випадків.

У світі станом на ранок 28 жовтня зареєстрували 44 251 983 випадки COVID-19. З початку пандемії від хвороби загинуло 1 171 476 осіб, одужали 32 446 970 пацієнтів.

Фото: RFI