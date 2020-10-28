Франція посилює карантин: COVID-ситуація перевершує найгірші прогнози

Франція посилює карантин: COVID-ситуація перевершує найгірші прогнози

Укрінформ
Франція повертається до жорсткіших обмежувальних заходів через ескалацію епідемії коронавірусу.

Про це 28 жовтня оголосив президент Франції Еммануель у своєму п’ятому за період епідемії зверненні до нації, передає кореспондент Укрінформу.

«Я вирішив відновити з п’ятниці карантин, щоб зупинити вірус. Це стосується усіх регіонів», - заявив Макрон.

Він повідомив, що нові обмежувальні заходи діятимуть щонайменше до 1 грудня.

Читайте також: В Італії за добу - майже 25 тисяч нових заражень коронавірусом

Президент Франції відзначив, що упродовж другої хвилі епідемії вірус поширюється територією країни навіть швидше, ніж передбачалося найгіршими прогнозами.

Про конкретні заходи щодо відновленого карантину уряд повідомить у четвер, 29 жовтня.

Водночас, Макрон запевнив, що шкільні навчальні заклади не закриватимуться, але в університетах навчання буде дистанційним. Також продовжать працювати публічні установи та інші заклади, діяльність яких важлива для економіки.

Читайте також: Німеччина на місяць запроваджує «лайт-локдаун»

«Економіка не повинна обвалитися», - підкреслив президент Франції.

Як повідомлялося, цього тижня у Франції зафіксовано найбільшу з початку пандемії кількість нових інфікувань за добу – більше 52 тис. Загалом у країні з березня на COVID-19 захворіло більше 1,2 млн людей; сталося майже 36 тис. летальних випадків.

У світі станом на ранок 28 жовтня зареєстрували 44 251 983 випадки COVID-19. З початку пандемії від хвороби загинуло 1 171 476 осіб, одужали 32 446 970 пацієнтів.

Фото: RFI

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-