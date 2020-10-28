В Італії за добу - майже 25 тисяч нових заражень коронавірусом

За минулу добу в Італії зафіксували новий коронавірусний антирекорд: COVID-19 підтвердили майже у 25 тис. людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє La Repubblica.

Антирекорд у країні фіксується вже другу добу поспіль: якщо в середу в Італії підтвердили коронавірус у 24 991 особи, то перед тим – у 21 994 людей.

За останню добу померли 205 осіб, тоді як учора - 221.

При цьому зроблено 198 952 тести, у вівторок - 174 398. Сьогоднішнє число проведених тестів рекордне з початку пандемії.

Найбільше зростання захворюваності спостерігається у регіонах Ломбардія (7558) і П'ємонт (2827).

Як відомо, Італія цієї весни була однією з найбільш постраждалих від пандемії країн Європи. Серйозне загострення епідеміологічної ситуації там відбувається і зараз. В країні відновили ряд жорстких карантинних обмежень, проти яких у понеділок ввечері протестували громадяни.

Всього станом на 28 жовтня в світі з початку пандемії підтверджено 44,25 млн випадків коронавірусу.

Фото: ANSA