У Польщі за добу - 18 820 випадків коронавірусу

Про це у Твіттері повідомляє МОЗ Польщі, передає кореспондент Укрінформу.

Попередній денний рекорд інфікування був зафіксований 27 жовтня і становив 16 300 випадків.

За минулу добу найбільше інфікованих виявлено у Великопольському (адміністративний центр Познань) – 2885, Мазовецькому (Варшава) – 2644, Малопольському (Краків) – 2165.

За останню добу в Польщі померли 236 пацієнтів, що також є рекордним показником від початку пандемії COVID-19. Попередній рекорд смертності від коронавірусу був зафіксований в Польщі 24 жовтня - 179 осіб.

Безпосередньо від COVID-19 померли 29 осіб, а 207 - від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією.

Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить понад 299 тисяч, більше як 4,8 тис. померли. Вилікувалися понад 123 тис. осіб.

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У лікарнях Польщі зараз перебуває 13 931 особа, підключено до апаратів ШВЛ 1150 осіб.

Як повідомлялося, станом на 28 жовтня вся Польща перебуває у червоній зоні з жорсткими обмеженнями, зокрема забороною масових зібрань більше п’яти осіб.