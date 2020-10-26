Міністр оборони Польщі інфікувався коронавірусом

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак інфікувався коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це Блащак написав у Твіттері.

«Після відбуття карантину я зробив тест на наявність коронавірусу. На жаль, результат позитивний. Почуваюся добре. Слідкуймо за собою і дотримуймося санітарних вимог», - зазначив Блащак.

У суботу, 24 жовтня, стало відомо про інфікування коронавірусом президента Польщі Анджея Дуди. Він почувається добре і перебуває з дружиною на самоізоляції.

За минулу добу в Польщі зафіксували понад 11,7 тис. інфікувань, померла 91 особа.

Загальна кількість інфікованих у Польщі становить понад 253 тис., кількість активних хворих – понад 140 тис. У лікарнях перебувають майже 12 тис. пацієнтів з COVID-19, 947 осіб підключені до апаратів ШВЛ.

Від суботи, 24 жовтня, всю Польщу переведено в червону зону. Це передбачає, що учні старших класів (з 4-го класу) переходять на дистанційне навчання. Діти до 16 років з 8-ї до 16-ї години дня зможуть виходити з дому лише під наглядом батьків. Ресторани і паби не зможуть приймати клієнтів, але матимуть змогу організовувати кейтеринг. Такі обмеження триватимуть два тижні, а далі вирішуватиметься питання чи залишити обмеження й надалі, чи можна їх відмінити.

Тимчасово перестануть також працювати санаторії. По всій Польщі зібрання людей дозволятимуться максимум до п’яти осіб. Особи старшого віку, понад 70 років, повинні залишатися вдома, аби не ставити під загрозу своє життя та здоров’я. Для допомоги старшим особам буде створено так званий корпус підтримки пенсіонерів, до роботи в якому залучатимуться, зокрема, армійські підрозділи.