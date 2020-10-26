У Берліні поліція проводить «карантинні» рейди

Протягом спільної операції, в якій задіяно близько 500 берлінських поліцейських і стільки ж колег з федеральної поліції, перевіряють, чи дотримуються люди маскового режиму, чи тримають дистанцію та обмежують контакти.

Влада міста посилила карантинні вимоги. Зокрема, починаючи з цих вихідних маски необхідно носити на вуличних ринках та на десяти торгових вулицях. У період з 23:00 до 6:00 у парках, скверах, інших відкритих просторах можна перебувати разом лише членам однієї родини або двох родин, але загалом не більше 5 особам. Удень дозволені святкування на свіжому повітрі для максимум 25 учасників, у закритих приміщеннях – для 5 людей з не більш ніж 2 домогоспорадств.

За даними Інституту Роберта Коха, за останню доби зафіксовано 11 176 нових інфікувань, що вдвічі більше, ніж у суботу на минулому тижні. Загальна кількість людей, які захворіли в Німеччині з початку пандемії, сягнула 429 181-го. Померли 10 032 людей, з яких 29 за останню добу. Одужали понад 317 тисяч.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 43 059 322 випадки зараження коронавірусом, зокрема 1 156 248 летальних, одужали 31 742 195 осіб.