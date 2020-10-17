У Німеччині зростає захворюваність на COVID-19, за добу - 7830 випадків
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на дані Інституту Роберта Коха.
За минулу добу було підтверджено 7830 нових заражень, що більше ніж будь-коли з початку пандемії. Напередодні було зареєстровано 7334 нових випадки.
Репродуктивне число, за даними RKI, сягає 1,22.
Загалом за весь час пандемії у країні заразилися 356 387 людей. Одужали близько 290 тисяч. Кількість смертей у зв'язку з коронарною інфекцією оцінюється в 9767 осіб, у тому числі 33 за останню добу.
Характерним є набагато краща епідеміологічна ситуація у східних землях, окрім столиці Берліна.
У країні наразі робиться до 1,2 млн тестів щотижня.
Минулої середи керівники федерального та земельних урядів погодилися посилити карантинні заходи, які, втім, відрізняються у різних регіонах.