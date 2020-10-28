У Франції за добу - 523 смерті від COVID-19

У Франції зафіксовано значне зростання летальних випадків від коронавірусної хвороби за добу.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це засвідчила актуальна статистика Національного агентства громадського здоров’я.

За даними відомства, за минулу добу в країні зафіксовано 33 417 нових випадків інфікувань коронавірусом.

523 людини померли від COVID-19 (288 – у лікарнях та 235 у закладах медико-соціального піклування для осіб похилого віку). Упродовж попередніх тижнів пандемії кількість зареєстрованих летальних випадків за добу становила близько 300. Понад 500 смертей від коронавірусної хвороби на добу фіксувалося в останнє у квітні.

Загалом з початку пандемії у березні у Франції коронавірусом інфікувалося 1198 695 людей; сталося 35 541 летальний випадок.

У середу президент Франції Еммануель Макрон звернеться до нації та оголосить нові рішення уряду у боротьбі із другою хвилею пандемії. Очікується, що країна може повернутися до жорсткого режиму карантину, включаючи збільшення тривалості комендантської години та обмеження пересування громадян.

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Як повідомлялося, у Франції з 24 жовтня у 54 департаментах із 101-го діє режим комендантської години. 46 млн населення (із 67 млн загальної кількості мешканців) підпали під обмеження - заборонено залишати домівки з 21-ї до 6-ї години.

Такий режим стосується й найбільших міст – столиці Парижа, Марселя, Ліона, Страсбурга та інших.

У країні запроваджено масковий режим. Щотижня проводиться близько мільйона тестувань на коронавірус.

Фото: АА