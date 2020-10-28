У Франції за добу - 523 смерті від COVID-19
Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це засвідчила актуальна статистика Національного агентства громадського здоров’я.
За даними відомства, за минулу добу в країні зафіксовано 33 417 нових випадків інфікувань коронавірусом.
523 людини померли від COVID-19 (288 – у лікарнях та 235 у закладах медико-соціального піклування для осіб похилого віку). Упродовж попередніх тижнів пандемії кількість зареєстрованих летальних випадків за добу становила близько 300. Понад 500 смертей від коронавірусної хвороби на добу фіксувалося в останнє у квітні.
Загалом з початку пандемії у березні у Франції коронавірусом інфікувалося 1198 695 людей; сталося 35 541 летальний випадок.
У середу президент Франції Еммануель Макрон звернеться до нації та оголосить нові рішення уряду у боротьбі із другою хвилею пандемії. Очікується, що країна може повернутися до жорсткого режиму карантину, включаючи збільшення тривалості комендантської години та обмеження пересування громадян.
Як повідомлялося, у Франції з 24 жовтня у 54 департаментах із 101-го діє режим комендантської години. 46 млн населення (із 67 млн загальної кількості мешканців) підпали під обмеження - заборонено залишати домівки з 21-ї до 6-ї години.
Такий режим стосується й найбільших міст – столиці Парижа, Марселя, Ліона, Страсбурга та інших.
У країні запроваджено масковий режим. Щотижня проводиться близько мільйона тестувань на коронавірус.
Фото: АА