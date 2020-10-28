Німеччина на місяць запроваджує «лайт-локдаун»

З 2 листопада на весь місяць Німеччина йде на частковий локдаун, сподіваючись, що в грудні вдасться нормалізувати епідеміологічну ситуацію та знизити кількість інфікувань.

Заходи погодили в середу канцлер Ангела Меркель і прем’єри федеральних земель ФРН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми ухвалили жорсткі заходи, які стосуються всієї країни… Зрозуміло, що ми маємо діяти і діяти зараз», - визнала Меркель.

За її словами, немає іншого виходу в ситуації, коли кількість нових інфікувань подвоїлася за 2 тижні, а пацієнтів, підключених до апаратів ШВЛ, - за 9 днів. Наразі неможливо прослідкувати 75% всіх ланцюжків інфікування та перервати їх, що в Німеччині вважають найважливішим інструментом боротьби з розповсюдженням хвороби.

Політичним пріоритетом, за словами Меркель, є зберегти економічне життя та не закривати школи.

Закриються готелі для туристів; бари, клуби, дискотеки, паби та подібні заклади (їм дозволена лише доставка їжі для споживання вдома); театри, кінотеатри та концертні зали; державні і приватні спортивні заклади, зокрема, басейни та фітнес-студії, парки відпочинку.

Локдаун торкнеться косметичних салонів, масажних кабінетів, але не перукарень і фізіотерапевтичних кабінетів.

Зустрічатися дозволено буде лише членам не більше двох домогосподарств. Порушення вимог обіцяють карати штрафами.

Зібрання людей, які святкують у громадських місцях, у квартирах, а також у приватних закладах, неприпустимі з огляду на серйозну ситуацію, погодилися глави урядів.

Навесні країні вдалося ефективно боротися з пандемією завдяки солідарності населення, про нього попросила Меркель і наразі. Всі заходи мають на меті швидко перервати динаміку розповсюдження інфекції і дещо стабілізувати ситуацію до Різдвяних і новорічних канікул і уникнути великих обмежень у святковий сезон. Це можна зробити лише спільними зусиллями, зазначили німецькі політики.

Через 2 тижні вони планують знову зустрітися на відеконференції та оцінити ефективність обмежень.

За даними Інституту Роберта Коха, за минулу добу, 27 жовтня, в Німеччині зафіксовано рекордну з початку пандемії кількість нових випадків інфікування – 14 964. Загальна кількість за весь час сягнула 464 239. Вилікувалися загалом майже 333 тисячі людей, померли 10 183, з яких 85 – за останню добу.