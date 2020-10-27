Кельнський карнавал цьогоріч не відбудеться через COVID-19

Знаменитий Кельнський карнавал 11 листопада цього року не відбудеться через ситуацію з COVID-19.

У місті цього дня також діятиме заборона споживання та продажу алкоголю поза ресторанами, повідомила на пресконференції бургомістр міста Генрієтта Рекер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Цього разу не буде урочистостей, цього разу не буде співів, цього разу не буде хороводів, цього разу не буде танців, цього разу не буде 11.11», – сказала Рекер.

За її словами, рішення «далося дуже важко», але ситуація в Кельні все ще серйозна, тож про карнавал «не може бути й мови».

Влада закликала людей залишатися вдома й не святкувати «п’яту пору року» навіть у родинному колі.

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Як повідомлялося, більшість міст уже відмовилася від різдвяних ярмарків.

У вівторок своє бачення подальших заходів щодо обмеження розповсюдження коронавірусної інфекції презентують прем’єри всіх федеральних земель, які 28 жовтня проводитимуть нараду з канцлером Ангелою Меркель.

Стало відомо, що глава федерального уряду хоче запропонувати «легкий варіант локдауну» (Lockdown-Light), який торкнеться насамперед гастрономії. З цим не погоджуються керівники земель, у яких рівень захворюваності нижчий, це – східні регіони країни.

Натоміть прем’єр Баварії Маркус Зедер виступає за загальнонаціональне посилення карантинних заходів і підкреслює, що листопад стане вирішальним для того, як пройде Різдво та вся зима. Його підхід: краще жорсткі, але короткочасні обмеження, ніж легкі, але тривалі й, можливо, неефективні.

Усі згодні, що закриття шкіл та дитячих садочків – останній у черзі можливих заходів.

За даними Інституту Роберта Коха, за минулу добу у ФРН зафіксовано 11 409 нових випадків інфікування. Загальна кількість від початку пандемії сягає 450 тисяч. Померло за весь час 10 098 осіб.

У світі станом на ранок 27 жовтня зафіксували 43 777 856 випадків COVID-19.

Фото: Xinhua