У Нюрнбергу скасували різдвяний ярмарок

Влада німецького Нюрнберга вирішила скасувати найвідоміший у Німеччині й один із найкращих у Європі різдвяних ярмарків через COVID-19.

Про це було оголошено 26 жовтня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

В інших німецьких містах або вже скасували ярмарки на Різдво, або розмірковують про можливість їхнього відкриття, але за умови заборони продажу алкоголю, зокрема традиційного глінтвейну.

У понеділок, 26 жовтня, в Берліні відбулося спеціальне засідання уряду, на якому обговорювалася поточна епідеміологічна ситуація, а в середу канцлер Ангела Меркель вчергове радитиметься з прем’єрами федеральних земель щодо подальших заходів уповільнення поширення хвороби. Меркель назвала ситуацію «дуже-дуже серйозною».

За даними Інституту Роберта Коха, за минулу добу в Німеччині було лабораторно підтверджено 8 685 нових випадків інфікування, це вдвічі більше, ніж у понеділок тиждень тому. Актуально хворими вважаються 106 200 людей. У відділеннях реанімації перебувають 1 304 пацієнти, з них 592 підключені до апаратів ШВЛ.