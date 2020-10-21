Таїланд почав приймати туристів - уперше за останні сім місяців
Укрінформ
Влада Таїланду почала видавати спеціальні візи для іноземних туристів для відновлення економіки в країні під час пандемії коронавірусу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Channel News Asia.
Першою, після семимісячної заборони, до країни у вівторок прибула група з 39 туристів із китайського Шанхаю.
Зазначається, що спеціальна віза не дозволяє туристам вільно пересуватися по Таїланду. Так, після прибуття туристи повинні 14 днів перебувати на карантині у готелі або лікарні. Люди також повинні зробити ПЛР-тест перед вильотом до Таїланду.
Більш того, туристи під час свого перебування у країні також будуть змушені використовувати спеціальний коронавірусний додаток, який відслідковує пересування.
Зазначається, що торік Таїланд відвідали близько 40 мільйонів туристів, і отримані від туризму прибутки склали понад 10% ВВП країни.