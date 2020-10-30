В Україні за добу - 8 312 випадків коронавірусу

В Україні станом на 30 жовтня лабораторно підтверджено 378 729 випадків COVID-19, з них за добу – 8 312.

Як передає Укрінформ, такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. Упродовж доби зафіксовано 173 нових летальних випадки. Одужали – 3 394 особи. Загалом в Україні зареєстровано 7 041 смерть від COVID-19. Одужали – 155 026 пацієнтів. Хворіють нині - 216 662 особи. Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Києві - 741, в Харківській - 659, Хмельницькій - 521, Одеській – 493 та Донецькій – 466 областях. Читайте також: У світі зафіксували понад 45 мільйонів випадків COVID-19 Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 7 342 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Фото: Андрій Скакодуб