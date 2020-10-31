У Німеччині фіксують COVID-антирекорд четвертий день поспіль

У Німеччині зафіксовано рекордну кількість заражень коронавірусом за добу - понад 19 тисяч випадків.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на дані Інституту Роберта Коха.

Згідно з ними, у ФРН за останню добу підтверджено 19 059 випадків захворювання на COVID-19. Водночас зафіксовано 103 випадки смерті внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19.

Антирекорди щодо зараження коронавірусом фіксуються у країні останні чотири дні. А ще наприкінці вересня у ФРН реєстрували менше 3 тисяч нових випадків за добу. При цьому під час першої хвилі пандемії найвищим показником було 6294 випадки - стільки зафіксовано 28 березня.

З понеділка, 2 листопада, у Німеччині починає функціонувати частковий локдаун, який поки що не стосуватиметься роботи промисловості, основних магазинів, навчання у школах та дитсадках.

Загалом від початку пандемії у Німеччині на COVID-19 захворіло 518 753 людей, померли 10 452 пацієнти.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 45 995 626 випадків коронавірусу, зокрема 1 195 063 летальні, одужало 33 290 959 осіб.