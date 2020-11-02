Міністр оборони Німеччини пішла на карантин

Міністр оборони ФРН і глава правлячого Християнсько-демократичного союзу Аннеґрет Крамп-Карренбауер пішла на карантин через контакт із хворим на COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Міноборони ФРН.

«Міністра оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер було повідомлено, що особа з її оточення, з якою вона востаннє контактувала вісім днів тому, отримала позитивний результат тесту на COVID-19», - йдеться у пресрелізі.

Повідомляється, що міністр здала тест на коронавірус, і він показав негативний результат. Проте як запобіжний захід Крамп-Карренбауер проведе на карантині наступні 6 днів, і таким чином після її контакту з інфікованою людиною пройде загалом 14 днів.

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Раніше у Німеччині на домашньому карантині побували через контакти з хворими федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, канцлер Ангела Меркель, міністри - закордонних справ Гайко Маас, економіки Петер Альтмаєр, праці Губертус Гайл. Єдиним членом федерального уряду, хто захворів на COVID-19, став міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан.

За інформацією Інституту Роберта Коха, в Німеччині з початку пандемії підтверджено 545 027 випадки інфікування, з них за останню добу 12 097. З понеділка, 2 листопада, в ФРН діє частковий локдаун.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 46 888 422 випадки зараження коронавірусом, зокрема 1 206 112 летальних, водночас 33 790 761 людина одужала.

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