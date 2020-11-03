МОЗ планує до кінця листопада забезпечити киснем 40 тисяч ліжок

Як передає Укрінформ, про це під час виступу у Верховній Раді сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"На сьогодні кількість ліжок, обладнаних киснем, становить понад 18 тисяч, до середини листопада кількість ліжок із киснем ми збільшимо до 26 тисяч, а взагалі до кінця місяця до 40 тисяч”, - зазначив міністр.

Він нагадав, що лікарні є комунальною власністю і належать місцевим громадам. Водночас, за словами Степанова, МОЗ від початку епідемії ставив перед лікарнями завдання збільшувати кількість ліжок із підведеним киснем. Наразі потенціал медичної системи для лікування COVID-19 обмежений 52 тисячами ліжок.

Степанов додав, що уряд виділив для обладнання лікарень 1 млрд 927 млн для закупівлі 161 апарата КТ та 1 млрд 80 млн на закупівлю ангіографів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 листопада лабораторно підтвердили 411 093 випадки COVID-19, з них за добу – 8 899.