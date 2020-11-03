МОЗ планує до кінця листопада забезпечити киснем 40 тисяч ліжок

МОЗ планує до кінця листопада забезпечити киснем 40 тисяч ліжок

Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я планує до кінця листопада забезпечити киснем до 40 тис. ліжок, відведених для лікування хворих на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це під час виступу у Верховній Раді сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"На сьогодні кількість ліжок, обладнаних киснем, становить понад 18 тисяч, до середини листопада кількість ліжок із киснем ми збільшимо до 26 тисяч, а взагалі до кінця місяця до 40 тисяч”, - зазначив міністр.

Він нагадав, що лікарні є комунальною власністю і належать місцевим громадам. Водночас, за словами Степанова, МОЗ від початку епідемії ставив перед лікарнями завдання збільшувати кількість ліжок із підведеним киснем. Наразі потенціал медичної системи для лікування COVID-19 обмежений 52 тисячами ліжок.

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Степанов додав, що уряд виділив для обладнання лікарень 1 млрд 927 млн для закупівлі 161 апарата КТ та 1 млрд 80 млн на закупівлю ангіографів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 листопада лабораторно підтвердили 411 093 випадки COVID-19, з них за добу – 8 899.

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