Степанов - про коронавірус: Ми дійшли до точки неповернення

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив на персональній відповідальності кожного за нерозповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

“Я звертаюся до кожного українця - ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи. Ситуація критична не тільки в Україні. ... Ніхто в світі не може самотужки вирішити проблему коронавірусу, більше того, ніхто ні за кого не вирішить цю проблему. Проскочити не вдасться, настав час особистої відповідальності кожного. Коронавірус розповсюджується виключно від однієї людини до іншої, тому кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусної хвороби. Можна скільки завгодно звинувачувати МОЗ, але ...тільки ви самі можете вберегти себе, тільки ви можете одягти маску, помити руки та дотримуватися дистанції, тільки ви можете у разі виникнення перших симптомів поводитися відповідально, звернутися до лікаря, ізолюватися, не наражати на небезпеку інших. Перемогти коронавірус можна лише спільними зусиллями”, - наголосив Степанов.

Міністр зазначив, що зараз жорсткі карантинні обмеження вводять Велика Британія, Австрія, Іспанія, Німеччина, навантаження від COVID-19 не витримують навіть найпотужніші медичні системи європейських країн.

За словами очільника МОЗ, легко пройти другу хвилю COVID-19 не вдасться, тож зараз зусилля спрямовані на те, щоб пережити її з мінімальними втратами.

Степанов поінформував, що у разі заповненості ліжок на 100% доведеться застосувати протокол медичного сортування, коли пріоритетним буде надання меддопомоги хворим із найбільшими шансами на одужання.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 листопада в Україні зафіксовано 8 899 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом на коронавірус захворіли 411 093 особи, померли 7 532, одужали 168 868 осіб.

У світі на коронавірус захворіли 46 896 517 людей, померли 1 206 668, одужали 31 375 355.