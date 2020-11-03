COVID-19 в Україні: при яких симптомах мають класти у лікарню

Госпіталізація хворих з підозрою або вже з підтвердженим COVID-19 відбувається при наявності у особи певних ознак.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садовʼяк на брифінгу 3 листопада, передає кореспондент Укрінформу.

"Наразі госпіталізація показана особам з підозрою чи з підтвердженим коронавірусом, що мають хоча б одну з ознак. А саме: частота дихання менше 10 за хвилину або більше 30, сатурація менше або дорівнює 92%, порушення свідомості. А також пацієнтам з перебігом захворювання середньої важкості, які мають тяжку супутню патологію в стадії декомпенсації", - сказала Садов'як.

Вона зазначила, що завершити амбулаторне поліклінічне лікування можливо за наявності певних критеріїв. Таким критерієм є відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, рахуючи з десятого дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження.

"Ще одним критерієм може бути відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, рахуючи з десятого дня від дати взяття матеріалу, при позитивному результаті на коронавірус методом ПЛР, без лабораторного обстеження. Також таким критерієм може бути відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання за умови отримання одного негативного тестування методом ПЛР", - додала Садов'як.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 листопада в Україні зафіксовано 8 899 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом в Україні на коронавірусну хворобу захворіло 411 093 особи.