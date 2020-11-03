Степанов розповів, як людям у селах пройти COVID-тестування

Пацієнтам, які проживають у сільській місцевості та мають симптоми ГРВІ, необхідно зв'язатися із сімейним лікарем.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Якщо ви відчули ознаки застуди, нікуди не треба їхати, адже ви можете інфікувати оточуючих. Пацієнту із ознаками ГРВІ, який мешкає в селі, треба подзвонити сімейному лікарю. Якщо є симптоми гострого респіраторного захворювання: температура вище 38 градусів та хоча б один з наступних симптомів — кашель, утруднене дихання, біль у грудях, задишка в спокійному стані, ціаноз, порушення свідомості, ознаки дихальної недостатності, інші ознаки, що свідчать про критичний стан пацієнта, лікар одразу викликає мобільну бригаду, яка має зробити відповідний тест. Або лікар приймає рішення щодо виклику екстреної меддопомоги”, - сказав Степанов.

У такому випадку, за словами міністра, пацієнта мають госпіталізувати у визначений медичний заклад. Якщо показів до госпіталізації немає, лікування відбувається амбулаторно, за місцем перебування хворого.

Степанов наголосив, що в будь-якому випадку не потрібно займатися самолікуванням, і на останні кошти купувати дороговартісні ліки. “Це справа спеціалістів, сімейного лікаря. Будь ласка, телефонуйте сімейному лікарю”, - наголосив міністр.

Він нагадав, що 2 листопада МОЗ запустив всеукраїнський контактний центр із протидії поширенню коронавірусної хвороби. Громадяни можуть отримати вичерпну інформацію з питань по COVID-19 за телефоном 0800 60 20 19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 листопада в Україні зафіксовано 8 899 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом в Україні на коронавірус захворіли 411 093 особи.