Уряд розширив перелік лікарів, які можуть працювати з COVID-хворими – Степанов
Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Було внесено ряд додаткових змін, які стосуються розширення переліку лікарських спеціальностей, що можуть брати участь в лікування хворих на коронавірус. Так звані бригади, які формуються в кожній лікарні для надання допомоги хворим на COVID-19. Ми максимально дали можливість лікарням збільшувати кількість лікарів, у тому числі не тільки лікарів анестезіологів чи лікарів інфекціоністів", - сказав Степанов.
Він зазначив, що це рішення пов'язано зі зростанням кількості госпіталізованих пацієнтів у медзаклади. За його словами, межа медичної системи полягає не тільки у кількості ліжок, а й у кількості фахівців та спеціалістів, які здатні надавати меддопомогу хворим на COVID-19.
Як повідомлялося, в Україні станом на 30 жовтня лабораторно підтверджено 378 729 випадків COVID-19, з них за добу – 8 312.