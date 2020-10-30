Уряд розширив перелік лікарів, які можуть працювати з COVID-хворими – Степанов

Уряд розширив перелік лікарських спеціальностей, які можуть приймати участь у лікуванні хворих на коронавірус.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Було внесено ряд додаткових змін, які стосуються розширення переліку лікарських спеціальностей, що можуть брати участь в лікування хворих на коронавірус. Так звані бригади, які формуються в кожній лікарні для надання допомоги хворим на COVID-19. Ми максимально дали можливість лікарням збільшувати кількість лікарів, у тому числі не тільки лікарів анестезіологів чи лікарів інфекціоністів", - сказав Степанов.

Він зазначив, що це рішення пов'язано зі зростанням кількості госпіталізованих пацієнтів у медзаклади. За його словами, межа медичної системи полягає не тільки у кількості ліжок, а й у кількості фахівців та спеціалістів, які здатні надавати меддопомогу хворим на COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 жовтня лабораторно підтверджено 378 729 випадків COVID-19, з них за добу – 8 312.