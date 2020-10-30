Кабмін виділив додаткові гроші на експрес-тести для визначення COVID-19

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора на засіданні уряду була прийнята ще одна важлива постанова щодо виділення додаткових коштів МОЗ на закупівлю експрес-тестів та додаткового лабораторного обладнання, виділення коштів на закупівлю додаткового лабораторного обладнання у комунальні заклади охорони здоров'я. Це в ті лікарні, які вже на сьогодні мають ПЛР-лабораторії і виявили бажання збільшити їх потужності", - сказав Степанов.

Він нагадав, що експрес-тести - це метод швидкого тестування на COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 жовтня лабораторно підтверджено 378 729 випадків COVID-19, з них за добу – 8 312.