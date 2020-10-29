МОЗ додатково просить два мільярди на новий метод COVID-тестування

Міністерство охорони здоров'я подало запит на отримання додаткових коштів у сумі близько 2 млрд гривень на боротьбу з COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми будемо запроваджувати новий метод тестування, який тільки з'явився в світі. Це швидкі тести на антиген, які ми повинні запровадити в нашій країні. Ми вже подали відповідні зміни до певних постанов, а також запит щодо отримання додаткових коштів. Це близько 2 мільярдів гривень, які нам необхідні саме на боротьбу з COVID-19, левова частка саме на цей метод тестування. Впевнений, що цей метод буде підтриманий членами уряду ", - сказав Степанов.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я планує закупити тести на коронавірус, які використовують експрес-метод визначення на антиген COVID-19.

В Україні станом на 29 жовтня лабораторно підтверджено 370 417 випадків COVID-19, з них за добу 7 342.