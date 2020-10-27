Із «ковідного» фонду вже витратили більш як половину грошей – Мінфін

Із Фонду боротьби з COVID-19 станом на 23 жовтня вже витрачено 34,1 млрд грн, що становить 52% від загальної суми.

Як передає Укрінформ, про це у вівторок, 27 жовтня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У відомстві зазначають, що на сферу охорони здоров’я використано 5,8 млрд грн із передбачених 16,3 млрд грн або 35%. Зокрема, на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень витрачено 21 млн грн (виділено 100 млн грн), на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для медичних працівників витрачено 624 млн грн з передбачених 2,9 млрд грн. На субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем спрямовано 571 млн грн. Також на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам витрачено 2,7 млрд грн з передбачених 6 млрд грн. Кошти, виділені на придбання обладнання для приймальних відділень опорних лікарень, поки не використовувались.

У сфері соціального захисту використано 9,3 млрд грн (89%) із передбачених 10,4 млрд грн.

На забезпечення правопорядку використано 2,4 млрд грн із 2,7 млрд грн (91%).

На будівництво і ремонт доріг використано 16,3 млрд грн (47%) із виділених 35 млрд гривень.

На державну підтримку сфери культури, туризму та креативних індустрій передбачено 1 млрд грн, із яких наразі використано лише 6 млн гривень.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України 22 квітня затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Розмір Фонду становить 66 млрд грн, що було передбачено у державному бюджеті.