Окремого COVID-фонду наступного року не буде – Разумков

Законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік не передбачає спрямування коштів на створення та фінансування в державі окремого фонду для боротьби з COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у програмі «Сніданок з 1+1».

«Згідно з тим поданням, яке було зроблено в проєкті бюджету від Кабінету Міністрів України, то окремого ковідного фонду як такого не передбачається. Є окремі статті на вакцинування (2,6 млрд грн, якщо я не помиляюсь), один мільярд – на підтримку шкіл у рамках боротьби з коронавірусом, а все інше закладено в бюджет МОЗу… 158,7 млрд грн, якщо я не помиляюсь, на Міністерство охорони здоров’я поки що передбачається на наступний рік», – зазначив спікер.

На його переконання, абсолютно коректним є підхід, за якого «ці кошти вже передбачені для відповідного міністерства», тобто як у цілому для діяльності відомства, так і для ефективної боротьби з різними хворобами, в тому числі «з новим викликом, яким є коронавірус».

За словами Разумкова, при створенні окремого ковідного фонду навесні 2020 року влада виходила з того, що фінансування відповідного напрямку не було передбачене бюджетом.

«Цього року ми створювали саме ковідний фонд, у березні, тому що ми розуміли, що коштів, які передбачені для Міністерства охорони здоров’я, просто не вистачить, тому із 65 мільярдів був сформований такий саме фонд, Верховна Рада за нього голосувала», – уточнив він.

Водночас спікер поінформував, що на сьогодні в парламенті опрацьовується «багато пропозицій від народних депутатів, від профільного комітету» до проєкту Держбюджету-2021, зокрема й у частині видатків на галузь охорони здоров’я України.

«Є й критика, давайте будемо відверті. Все, що залежатиме від нас як від ВР, намагатимемося виправити, підкоригувати наскільки це можливо, бо ми теж існуємо в тих межах, які були доведені до Верховної Ради, ми не можемо написати "плюс сто", "плюс двісті", "плюс триста"», – додав Голова ВР.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 22 квітня 2020 року затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Від початку у Фонд закладалося 64,7 млрд грн. З урахуванням змін, ухвалених законами України та рішеннями уряду, обсяг фонду склав 66 млрд грн.

1 липня уряд виділив Державному агентству автомобільних доріг України (Укравтодору) 35 мільярдів гривень з фонду боротьби з COVID-19 на будівництво та ремонт 1459 км доріг державного значення.