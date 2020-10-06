Мінфін отримав до проєкту бюджету пропозицій на 1,1 трильйона
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що Мінфін завершив моніторинг оприлюднення бюджетних запитів на 2021-2023 роки, які, згідно з Бюджетним кодексом, мають бути публічно доступними на сайтах ГРК. На сьогодні 91% головних розпорядників коштів держбюджету дотримались вимог чинного законодавства та розмістили бюджетні запити на своїх сайтах.
9% відомств, які не надали інформацію, це ті ГРК, бюджетні запити яких містять інформацію з обмеженим доступом, і ГРК, що перебувають у процесі створення.
«Ми отримали пропозицій до проєкту держбюджету-2021 тільки від ГРК на суму 1,1 трлн грн – це ще на один такий бюджет, який ми підготували», - зазначив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.
Крім того, найближчим часом народні депутати також нададуть свої пропозиції до проєкту бюджету на 2021 рік.
Згідно з бюджетним календарем, парламент має прийняти держбюджет-2021 в першому читанні до 20 жовтня.
«Мінфін виступає за ефективний розподіл державних ресурсів. Тому для нас важливо, щоб бюджетна дискусія була конструктивною і була націлена не лише на фінансові показники, але й на ефективність бюджетних витрат. Ми будемо обстоювати принципи збалансованості бюджету, реалістичності і неможливості його роздування. Наша принципова позиція – всі пропозиції до держбюджету мають бути підтверджені фінансовим ресурсом з чіткими розрахунками», - заявив Улютін.
Як повідомляв Укрінформ, 14 вересня Кабінет Міністрів погодив проєкт Державного бюджету України на 2021 рік. Проєкт документа передбачає зростання економіки на рівні 4,6% та інфляцію у 7,3%. Доходи в держбюджеті на наступний рік плануються на рівні 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн до плану 2020 року); видатки - на рівні 1350 млрд грн.