Мінфін отримав до проєкту бюджету пропозицій на 1,1 трильйона

Додаткова потреба у видатках проєкту держбюджету на 2021 рік, заявлена головними розпорядниками коштів (ГРК), перевищує 1,1 трлн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що Мінфін завершив моніторинг оприлюднення бюджетних запитів на 2021-2023 роки, які, згідно з Бюджетним кодексом, мають бути публічно доступними на сайтах ГРК. На сьогодні 91% головних розпорядників коштів держбюджету дотримались вимог чинного законодавства та розмістили бюджетні запити на своїх сайтах.

9% відомств, які не надали інформацію, це ті ГРК, бюджетні запити яких містять інформацію з обмеженим доступом, і ГРК, що перебувають у процесі створення.

«Ми отримали пропозицій до проєкту держбюджету-2021 тільки від ГРК на суму 1,1 трлн грн – це ще на один такий бюджет, який ми підготували», - зазначив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.

Крім того, найближчим часом народні депутати також нададуть свої пропозиції до проєкту бюджету на 2021 рік.

Згідно з бюджетним календарем, парламент має прийняти держбюджет-2021 в першому читанні до 20 жовтня.

«Мінфін виступає за ефективний розподіл державних ресурсів. Тому для нас важливо, щоб бюджетна дискусія була конструктивною і була націлена не лише на фінансові показники, але й на ефективність бюджетних витрат. Ми будемо обстоювати принципи збалансованості бюджету, реалістичності і неможливості його роздування. Наша принципова позиція – всі пропозиції до держбюджету мають бути підтверджені фінансовим ресурсом з чіткими розрахунками», - заявив Улютін.

Як повідомляв Укрінформ, 14 вересня Кабінет Міністрів погодив проєкт Державного бюджету України на 2021 рік. Проєкт документа передбачає зростання економіки на рівні 4,6% та інфляцію у 7,3%. Доходи в держбюджеті на наступний рік плануються на рівні 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн до плану 2020 року); видатки - на рівні 1350 млрд грн.