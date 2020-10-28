Кабмін виділив із COVID-фонду майже 2 мільярди на доплати поліцейським

Кабінет Міністрів виділив на доплати поліцейським майже 2 мільярди гривень із так званого «коронавірусного» фонду.

Як передає Укрінформ, відповідна постанова оприлюднена на Урядовому порталі.

Співробітникам Національної поліції, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, Кабмін постановив доплатити 1 979 058 тис. грн із фонду боротьби з COVID-19.

Тож загальна сума, як зазначається у постанові, на доплати співробітникам Нацполіції склала 4 228 919 тис. грн, а загальна сума таких доплат правоохоронцям МВС – 4 680 183,3 тис. грн.

Як повідомлялося, 13 жовтня Кабмін підтримав внесення змін до пункту 1 постанови уряду від 10 червня 2020 року № 485, які стосуються доплат правоохоронцям системи Міністерства внутрішніх справ з «коронавірусного» фонду. Проте на тому засіданні Кабміну не була озвучена сума цих доплат.

Фото: КМУ