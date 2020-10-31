Степанов закликає Раду ухвалити законопроєкт про штрафи за ігнорування масок

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав Верховну Раду розглянути законопроєкт про посилення відповідальності за неносіння маски.

Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"В Україні слабка система контролю. Розуміючи це, ще в липні уряд подав до Верховної Ради законопроєкт щодо посилення відповідальності за дотримання протиепідемічних заходів, а саме - щодо носіння масок. Цей законопроєкт ще не розглянутий. Закликаю депутатів проголосувати його наступного пленарного тижня", - сказав Степанов.

За його словами, документом передбачено запровадження штрафу за неносіння маски у приміщенні в розмірі від 170 до 225 грн.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зафіксовано 8 752 випадки коронавірусної хвороби, що є новим антирекордом.

фото: ФБ