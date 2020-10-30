Єврокомісія розробила п’ять рекомендацій у боротьбі з COVID-19

Урсула фон дер Ляєн закликала європейські країни координувати дії у п’яти ключових сферах, які є вирішальними для стримування коронавірусу.

Про це Президент Єврокомісії заявила 29 жовтня під час пресконференція за підсумками телеконференції глав держав та урядів країн ЄС, присвячену спільним зусиллям у протидії COVID-19, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ситуація є дуже серйозною, кількість випадків зростає. Кількість госпіталізацій зростає, як і кількість смертей. Це відбувається не так швидко, тому що сьогодні ми краще розуміємо , як допомагати пацієнтам з COVID-19 та як поводитися з хворобою. Але поширення вірусу перевищить спроможності наших медичних систем, якщо ми не будемо вживати негайних дій», - зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що такі дії потребують чіткої координації, тож Єврокомісія передала під час телеконференції п’ять головних послань для лідерів ЄС.

Перше стосується організації обміну даними між країнами та Європейським центром профілактики та контролю захворюваності (ECDC) в режимі реального часу, що дозволить оцінювати наявність спроможностей інтенсивної терапії та при потребі надавати пацієнтам транскордонну допомогу. Єврокомісія оголосила про мобілізацію суми у 220 мільйонів євро, які будуть спрямовані на фінансування безпечного транскордонного транспортування таких пацієнтів.

Друге послання стосується обміну досвідом та аналітичними і науковими даними. З цією метою започатковується єдина платформа, яка поєднає спеціалістів, котрі надають дорадчу допомогу урядам у кожній з країн-членів, та експертну допомогу на рівні Європейського Союзу. Така платформа створюється за пропозицією наукової спільноти. Як очікується, поєднання наукових знань також допоможе боротися проти поширення хибної або помилково інформації.

Третій напрямок – тестування, яке має набути масового характеру для ефективного стримування інфекції. Глави держав і урядів погодилися створити систему швидкого взаємного визнання тестів, особливо швидких, розроблених зовсім недавно. Координація на європейському рівні дозволить країнам знайти оптимальний баланс між «традиційними» і швидкими тестами та взаємно визнавати їх результати в межах усього ЄС, що буде особливо важливим після того, як для громадян буде поступово поновлюватися свобода пересування.

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Четвертий напрямок – відстеження хвороби. Вже 22 країни запустили власні системи мобільних додатків для відстежування шляхів поширення коронавірусу. Єврокомісія розробила єдину платформу для взаємосумісності таких застосунків і закликала всі країни приєднатися до цієї платформи. З понеділка до неї підключені три країни ЄС, у листопаді долучаться ще 19 держав Євросоюзу. Ця система працюватиме за умови масового використання застосунків, тож Єврокомісія просить національні уряди пояснити її необхідність населенню.

З цією ж таки метою розробляється єдина для Євросоюзу форма «декларації місця перебування» пасажирів, яка має допомогти відстежувати переміщення людей та поширення вірусу. Сьогодні, за словами Урсули фон дер Ляєн, в 11 країнах ЄС такі форми запроваджені на національному рівні, але вони несумісні одна з одною. Тож ідеться про розробку єдиного зразка такої пасажирської декларації, яку Єврокомісія представить до кінця поточного року.

П’ятий пункт координації зусиль стосується вакцинації. У цій сфері Єврокомісія має три пріоритети. Перший стосується швидкого визнання вакцин з гарантуванням їх надійності та безпечності. Другий - справедливого доставлення вакцин до країн-членів, які мають отримати їх одночасно та за однакових умов, на основі їхньої частки у загальній кількості населення ЄС. Така схема вже погоджена між країнами. Третій пріоритет – координація на рівні ЄС національних планів вакцинації, це має забезпечити скоординований підхід до рішень щодо пріоритетності вакцинації серед різних груп населення.

«Я розумію, наскільки всі втомлені та занепокоєні. Ми всі думаємо – коли ми вже вийдемо з цієї кризи? Але зараз настав час терпіння, рішучості та дисципліни для кожного з нас. Усі перераховані заходи є важливими, але не менш важливо погодитися на спільні правила поведінки… Носити маску, уникати натовпу, тісних контактів, та приміщень з поганою вентиляцією. Дотримання цих ключових правил надасть величезну допомогу нашим спільним зусиллям», - наголосила Урсула фон дер Ляєн.